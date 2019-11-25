В Москве ребенок выжил после падения с девятого этажа

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пятилетний ребенок остался жив после падения с девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Подольская произошло падение ребенка пяти лет на козырек подъезда с девятого этажа 14-этажного дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мальчик с множественными переломами направлен в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.
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