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РИА Новости

В Москве ребенок выжил после падения с девятого этажа

17:44 25.11.2019 (обновлено: 20:04 25.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пятилетний ребенок остался жив после падения с девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На улице Подольская произошло падение ребенка пяти лет на козырек подъезда с девятого этажа 14-этажного дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мальчик с множественными переломами направлен в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.
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