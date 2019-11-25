Путин поручил создать новую структуру по развитию движения WorldSkills

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству профинансировать ликвидацию организации "Молодые профессионалы" и создать на ее основе новую структуру по развитию движения WorldSkills в России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Поручение утверждено по итогам проведенного Путиным телемоста с участниками движения WorldSkills, состоявшегося 1 ноября 2019 года.
Президент поручил правительству создать автономную некоммерческую организацию по развитию движения WorldSkills в России на основе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".
"Обеспечить финансирование из средств федерального бюджета создаваемой в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений автономной некоммерческой организации по развитию движения WorldSkills в РФ с момента ее создания, а также предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (World SkillsRussia)", - говорится в поручении.
Поручение необходимо выполнить до 15 февраля 2020 года, ответственным назначен глава правительства Дмитрий Медведев.