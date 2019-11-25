Путин поручил создать новую структуру по развитию движения WorldSkills

Президент поручил правительству создать автономную некоммерческую организацию по развитию движения WorldSkills в России на основе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"Обеспечить финансирование из средств федерального бюджета создаваемой в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений автономной некоммерческой организации по развитию движения WorldSkills в РФ с момента ее создания, а также предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (World SkillsRussia)", - говорится в поручении.