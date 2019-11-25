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РИА Новости

Медведев оценил значение "Северного потока — 2" для России и Финляндии

17:38 25.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Финляндия имеют возможность нарастить товарооборот между странами до уровня 2008 года, когда он превышал 22 миллиарда долларов, если хорошо постараются, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Антти Ринне российский премьер заявил, что товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос почти на 20% и приблизился к 15 миллиардам долларов.
"В 2008 году товарооборот был 22,5 миллиарда долларов. Это то, что можно достичь, если хорошо постараться", - сказал Медведев.
Он отметил, что на товарообороте всегда сказываются крупные проекты. "На росте товарооборота сказалась реализация важного этапа строительства газопровода "Северный поток - 2". Финские предприятия, два порта участвовали в работах по прокладке труб", - пояснил глава правительства России.
Он также напомнил, что финские инвестиции в Россию достигли 14 миллиардов долларов.
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Антти РиннеСеверный поток — 2Дмитрий МедведевФинляндияРоссияВ мире
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