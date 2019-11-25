Медведев оценил значение "Северного потока — 2" для России и Финляндии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Финляндия имеют возможность нарастить товарооборот между странами до уровня 2008 года, когда он превышал 22 миллиарда долларов, если хорошо постараются, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
На пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Финляндии Антти Ринне российский премьер заявил, что товарооборот между двумя странами в 2018 году вырос почти на 20% и приблизился к 15 миллиардам долларов.
"В 2008 году товарооборот был 22,5 миллиарда долларов. Это то, что можно достичь, если хорошо постараться", - сказал Медведев.
Он отметил, что на товарообороте всегда сказываются крупные проекты. "На росте товарооборота сказалась реализация важного этапа строительства газопровода "Северный поток - 2". Финские предприятия, два порта участвовали в работах по прокладке труб", - пояснил глава правительства России.
Он также напомнил, что финские инвестиции в Россию достигли 14 миллиардов долларов.