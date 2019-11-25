Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя руководителя Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную , обвиняемую в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Сергей Артемов.

Защита просила суд оставить ее на свободе - обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях, однако эти аргументы не убедили суд. Срок ареста установлен до 20 января.

Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.

После задержания чиновница, по данным защиты, подала в отставку. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.