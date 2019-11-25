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РИА Новости

Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции

17:35 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении на 58 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Сергей Артемов.
Защита просила суд оставить ее на свободе - обвиняемая хорошо характеризуется, страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях, однако эти аргументы не убедили суд. Срок ареста установлен до 20 января.
Следствие полагает, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.
Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.
Избрание меры пресечения заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной в Пресненском районном суде
Вчера, 16:50
Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная подала в отставку
После задержания чиновница, по данным защиты, подала в отставку. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.
Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
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Дело Ирины ГолоснойИрина ГолоснаяРосалкогольрегулированиеМоскваПроисшествия
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