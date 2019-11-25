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РИА Новости

Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге

17:31 25.11.2019 (обновлено: 17:55 25.11.2019)
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© AP Photo / Ng Han GuanПротестующие в торговом центре IFC в Гонконге
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пекин считает, что США поддерживают и являются "закулисным спонсором" протестов в Гонконге, сказал заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, идут в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала почти 4,5 тысячи человек, свыше 1,5 тысячи были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
"Во многом это связано с внешним вмешательством, в первую очередь, со стороны США и других западных стран. Потому мы считаем, что США - закулисный спонсор этих волнений", - заявил китайский дипломат журналистам.
Власти Китая неоднократно обвиняли США во вмешательстве в дела Гонконга.
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Протесты в ГонконгеМИД КНРПекинГонконгКитайВ мире
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