Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T17:29+0300
https://ria.ru/20191125/1561575186.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156150/70/1561507081_0:0:3196:1799_1036x0_80_0_0_078c08290b76eb10025bf7c082cd956d.jpg
РИА Новости

Медведев отметил важность личного диалога на переговорах

17:29 25.11.2019
3679
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что в переговорах важен личный диалог, ведь он позволяет оперативно обсуждать насущные вопросы, конфликтные ситуации, открывает новые перспективные проекты.
"Безусловно, личный диалог позволяет оперативно обсуждать какие-то насущные вопросы, конфликтные ситуации, если они есть, открывает возможности для новых перспективных проектов, особенно, если все эти обсуждения идут абсолютно откровенно", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Антти Ринне.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Вчера, 17:26
Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией
151131038
Обсудить 12
Антти РиннеДмитрий МедведевФинляндияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вы сторонник тех людей,которые нечего хорошего для России не хотят делать.Вас остается только жалеть.Обьясните почему в Москве запретили спектакль Джанни Родари Чипполино?Напоминает кого-то?А что посчет свободы слова и демократия?Вы всё это спустили в унитаз.
25 ноября, 19:52
Олег Иванов
801400
Новости вообще смотрите,что-то хорошее кроме обещаний происходит?
25 ноября, 20:01
Олег Иванов
901300
Рекомендуем
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак
Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии со стороны России
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме оценили ответ "Нафтогаза" на предложение России по транзиту
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" допустил заключение транзитного договора с Россией
Евгений Балицкий
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич ответил на заявление украинского генерала по базе в Крыму
Андрей Рубан
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперт оценил планы США ввести санкции против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния