Медведев отметил важность личного диалога на переговорах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что в переговорах важен личный диалог, ведь он позволяет оперативно обсуждать насущные вопросы, конфликтные ситуации, открывает новые перспективные проекты.
"Безусловно, личный диалог позволяет оперативно обсуждать какие-то насущные вопросы, конфликтные ситуации, если они есть, открывает возможности для новых перспективных проектов, особенно, если все эти обсуждения идут абсолютно откровенно", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Антти Ринне.