Гособвинитель попросил суд вернуть дело экс-жены Цеповяза прокуратуре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Государственный обвинитель ходатайствовал в суде Ростова-на-Дону о возврате в прокуратуру дела бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Государственный обвинитель ходатайствовал в суде Ростова-на-Дону о возврате в прокуратуру дела бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата, обвиняемых в вымогательстве, сообщил журналистам адвокат подсудимой Мурад Мусаев.

Ранее он рассказал агентству, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина несколько дней находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких. В связи с тем, что она не могла присутствовать в суде Ростова-на-Дону, слушания трижды откладывались. Очередное заседание было назначено на 25 ноября. Стришняя приехала в суд из больницы.

"Заседания возобновились. Государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения", - сказал Мусаев. Он добавил, что защита поддерживает это ходатайство.

По его словам, представители потерпевшего попросили время для ознакомления с ходатайством. После перерыва суд возобновит заседание, которое проходит в закрытом режиме.

Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.