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РИА Новости

Гособвинитель попросил суд вернуть дело экс-жены Цеповяза прокуратуре

17:28 25.11.2019
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© Аккаунт Телеканала 360 на YoutubeНаталья Стришняя
Наталья Стришняя
© Аккаунт Телеканала 360 на Youtube
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости. Государственный обвинитель ходатайствовал в суде Ростова-на-Дону о возврате в прокуратуру дела бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата, обвиняемых в вымогательстве, сообщил журналистам адвокат подсудимой Мурад Мусаев.
Ранее он рассказал агентству, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Женщина несколько дней находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких. В связи с тем, что она не могла присутствовать в суде Ростова-на-Дону, слушания трижды откладывались. Очередное заседание было назначено на 25 ноября. Стришняя приехала в суд из больницы.
"Заседания возобновились. Государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения", - сказал Мусаев. Он добавил, что защита поддерживает это ходатайство.
По его словам, представители потерпевшего попросили время для ознакомления с ходатайством. После перерыва суд возобновит заседание, которое проходит в закрытом режиме.
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Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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Наталья СтришняяВячеслав ЦеповязКраснодарский краевой судСергей ЦапокРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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