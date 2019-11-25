Спорт, путешествия, шоппинг: как отдыхать на Новый год-2020

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Все с нетерпением ждут новогодние праздники – время, когда можно расслабиться, отвлечься от рабочих дел и побыть в кругу семьи. О том, как разным знакам зодиака отдохнуть во время новогодних каникул, которые в 2020-ом году продлятся с 1 по 8 января, рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.

Крыса

Для людей, рожденных в год Крысы, рекомендуется активных отдых. Чтобы зарядиться энергией успеха, пойдет то, что может дать большой приток адреналина: все типы зимних видов спорта, а также участие в соревнованиях.

Бык

Быку нужно провести время вне дома и, что самое главное, в кругу семьи. Отдыхать в одиночестве или даже с кем-то в паре не стоит. Чем больше родственников будет рядом во время праздничных выходных, тем лучше.

Тигр

Тиграм придется немного потрудиться, поэтому лучше не уезжать далеко от дома. Если работа удаленная, то стоит иметь в виду, что в любой момент коллеги могут обратиться за помощью. Кроме того, Тигру может поступить интересное предложение по работе.

Кролик

Кроликам лучше побыть в одиночестве или с кем-то в паре. В больших компаниях у представителей этого знака могут возникнуть конфликты с окружающими.

Дракон

Драконам следует как можно чаще бывать в больших торговых центрах, устраивать новогодний шоппинг. Также рекомендуется посетить музеи. Если позволяют возможности – отправиться в столицы крупных городов.

Змея

Представителям этого знака стоит выехать за город – туда, где много снега и свежий воздух. Этот отдых позволит восстановить моральные и физические силы.

Лошадь

Лучший вариант отдыха для Лошадей во время новогодних праздников в 2020-ом году – домашний. Чтобы разнообразить будни и провести время с пользой, можно заранее составить расписание культурных и развлекательных мероприятий.

Овца

Для Овцы нет особых рекомендаций – отдых представители этого знака могут спланировать на свой вкус. Однако есть предостережение – важно контролировать свои новогодние расходы, иначе можно уйти "в минус".

Обезьяна

Обезьянам противопоказано сидеть дома. Им стоит отправиться за новыми впечатлениями в отдаленные регионы России или же побывать в ближнем зарубежье.

Петух

Для представителей данного знака эти новогодние каникулы могут оказаться стрессовыми. Из-за неумеренного потребления алкоголя и еды самочувствие может ухудшиться. Кроме того, важно проверять на качество продукты питания. Если они не соответствуют нормам, смело от них избавляться. Также Петухам рекомендуется правильное питание и небольшие физические нагрузки.

Собака

Собакам не стоит засиживаться на одном месте – можно чередовать отдых в городе и на даче, вдали от уличного шума. В таком случае каникулы окажутся веселыми и запоминающимися.

Свинья