Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-11-25T18:00+0300
https://ria.ru/20191125/1561575052.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/68/1561576833_0:167:3225:1981_1036x0_80_0_0_d9d7e42dd55daf6a63fcf7f291860bb7.jpg
РИА Новости

Спорт, путешествия, шоппинг: как отдыхать на Новый год-2020

18:00 25.11.2019
113
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчастники массового спуска в карнавальных костюмах с горы Морозной в Камчатском крае
Участники массового спуска в карнавальных костюмах с горы Морозной в Камчатском крае
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Все с нетерпением ждут новогодние праздники – время, когда можно расслабиться, отвлечься от рабочих дел и побыть в кругу семьи. О том, как разным знакам зодиака отдохнуть во время новогодних каникул, которые в 2020-ом году продлятся с 1 по 8 января, рассказал руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.
Крыса
Для людей, рожденных в год Крысы, рекомендуется активных отдых. Чтобы зарядиться энергией успеха, пойдет то, что может дать большой приток адреналина: все типы зимних видов спорта, а также участие в соревнованиях.
Бык
Быку нужно провести время вне дома и, что самое главное, в кругу семьи. Отдыхать в одиночестве или даже с кем-то в паре не стоит. Чем больше родственников будет рядом во время праздничных выходных, тем лучше.
Тигр
Тиграм придется немного потрудиться, поэтому лучше не уезжать далеко от дома. Если работа удаленная, то стоит иметь в виду, что в любой момент коллеги могут обратиться за помощью. Кроме того, Тигру может поступить интересное предложение по работе.
Зимняя погода в Санкт-Петербурге
18 ноября, 13:40Новый год—2020
День зимнего солнцестояния-2019: что нельзя делать в самый темный день
Кролик
Кроликам лучше побыть в одиночестве или с кем-то в паре. В больших компаниях у представителей этого знака могут возникнуть конфликты с окружающими.
Дракон
Драконам следует как можно чаще бывать в больших торговых центрах, устраивать новогодний шоппинг. Также рекомендуется посетить музеи. Если позволяют возможности – отправиться в столицы крупных городов.
Змея
Представителям этого знака стоит выехать за город – туда, где много снега и свежий воздух. Этот отдых позволит восстановить моральные и физические силы.
Белая крыса
11 ноября, 18:23Новый год—2020
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Лошадь
Лучший вариант отдыха для Лошадей во время новогодних праздников в 2020-ом году – домашний. Чтобы разнообразить будни и провести время с пользой, можно заранее составить расписание культурных и развлекательных мероприятий.
Овца
Для Овцы нет особых рекомендаций – отдых представители этого знака могут спланировать на свой вкус. Однако есть предостережение – важно контролировать свои новогодние расходы, иначе можно уйти "в минус".
Обезьяна
Обезьянам противопоказано сидеть дома. Им стоит отправиться за новыми впечатлениями в отдаленные регионы России или же побывать в ближнем зарубежье.
Праздничный салат
7 ноября, 13:33Новый год—2020
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Петух
Для представителей данного знака эти новогодние каникулы могут оказаться стрессовыми. Из-за неумеренного потребления алкоголя и еды самочувствие может ухудшиться. Кроме того, важно проверять на качество продукты питания. Если они не соответствуют нормам, смело от них избавляться. Также Петухам рекомендуется правильное питание и небольшие физические нагрузки.
Собака
Собакам не стоит засиживаться на одном месте – можно чередовать отдых в городе и на даче, вдали от уличного шума. В таком случае каникулы окажутся веселыми и запоминающимися.
Свинья
Свиньи могут почувствовать себя одинокими – обстоятельства сложатся так, что во время новогодних выходных рядом с представителями данного знака окажется мало людей. Чтобы это предотвратить, Свинье стоит заранее позаботиться о своей компании.
100000
Обсудить 0
Новый год—2020астрологияпокупкиНовый ГодРаботаСпортОбщество
Рекомендуем
Города России. Чебоксары
Минтруд Чувашии активно внедряет практику социального контракта
Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
Татарский новогодний волшебник Кыш Бабай и его гости в "Лесу Чудес"
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов откроет в Узбекистане линию сборки автомобилей "Камаз"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил развитии отношений России с ЕС и Финляндией
Вид на улицу Баумана в Казани
Татарстан привлек в экономику региона 82,5 миллиарда рублей
Музыкальный театр Краснодара. Архив
На Кубани популярны льготы на билеты в театр для многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать новую структуру по развитию движения WorldSkills
Подтопление Эушты в Томской области
Спасатели и добровольцы начали патрулирование водных объектов в Москве
Операция по имплантации сердечного клапана в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
И.о. директора центра Бакулева назначили Елену Голухову
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев отметил важность наличия проверенных источников информации
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Медведев призвал развивать отношения России с Финляндией
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
В ДНР отвергли обвинения в обстреле подконтрольной Киеву Марьинки
Школа
В Москве школьница получила перелом, провалившись через стеклянный пол
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах
Министерство иностранных дел Китая
Политика США по сдерживанию России и Китая ошибочна, заявили в МИД КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
Лента новостейМолния