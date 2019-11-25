Умер актер Виктор Семенов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Семенов скончался на 77-м году жизни, сообщается на странице Театра на Таганке в фейсбуке.
"Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", — говорится в сообщении.
О дате и месте прощания с актером станет известно позднее.
Виктор Семенов играл в Театре на Таганке с 1966 года. Участвовал в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Добрый человек из Сезуана". На его счету также более 20 ролей в кино.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Золотой теленок"
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Золотой теленок"