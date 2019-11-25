Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T17:51+0300
https://ria.ru/20191125/1561574751.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156157/46/1561574669_0:273:2219:1521_1036x0_80_0_0_bd2a944309889d22ba6c4248921aa933.jpg
РИА Новости

Умер актер Виктор Семенов

17:22 25.11.2019 (обновлено: 17:51 25.11.2019)
14701
© пресс-служба Театра на ТаганкеЗаслуженный артист России Виктор Семенов
Заслуженный артист России Виктор Семенов
© пресс-служба Театра на Таганке
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Семенов скончался на 77-м году жизни, сообщается на странице Театра на Таганке в фейсбуке.
"Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича", — говорится в сообщении.
О дате и месте прощания с актером станет известно позднее.
Виктор Семенов играл в Театре на Таганке с 1966 года. Участвовал в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Гамлет", "Добрый человек из Сезуана". На его счету также более 20 ролей в кино.
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Золотой теленок"
Кадр из фильма Золотой теленок
© Мосфильм (1968)
Кадр из фильма "Золотой теленок"
533227726
Обсудить 0
Театр на Таганке
Рекомендуем
Дмитрий Ульянов
СМИ: актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Разведчик Гоар Левоновна Вартанян
Умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Андрей Рубан
На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Телеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова пострадала на съемках "Форта Боярд"
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Ирина Голосная в суде. 25 ноября 2019
СК раскрыл подробности дела замглавы Росалкогольрегулирования
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Сотрудник полиции
Названа причина массовой драки дворников в Москве
Раковые клетки
Ученые нашли неожиданную связь между раком и болезнями сердца
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния