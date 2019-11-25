Власти Мордовии рассказали об экспорте промышленной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Экспорт промышленной продукции из Экспорт промышленной продукции из Мордовии составил 197,2 миллиона долларов США за 9 месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Общее количество государств – торговых партнеров Мордовии составляет 50 стран мира. При этом по экспорту у республики 45 стран-партнеров, по импорту – 26.

"Региональные компании вносят заметный вклад в достижение цели, которую поставил президент России Владимир Путин, - увеличить объем несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет. Экспорт промышленной продукции из Мордовии за 9 месяцев 2019 года составил 197,2 миллиона долларов США", - цитирует пресс-служба правительства региона слова главы республики Владимира Волкова.

Он подчеркнул, что этот рост обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции – вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов.

"Наша продукция поставляется в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны", - отметил Владимир Волков.

Глава Мордовии отметил, что экспорт товаров агропромышленного комплекса за 9 месяцев достиг 9,2 миллиона долларов США.