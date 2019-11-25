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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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РИА Новости

Власти Мордовии рассказали об экспорте промышленной продукции

17:20 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
Вид на Саранск. Справа - Площадь Тысячелетия
© РИА Новости / Алексей Куденко
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. Экспорт промышленной продукции из Мордовии составил 197,2 миллиона долларов США за 9 месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба правительства республики.
Общее количество государств – торговых партнеров Мордовии составляет 50 стран мира. При этом по экспорту у республики 45 стран-партнеров, по импорту – 26.

"Региональные компании вносят заметный вклад в достижение цели, которую поставил президент России Владимир Путин, - увеличить объем несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет. Экспорт промышленной продукции из Мордовии за 9 месяцев 2019 года составил 197,2 миллиона долларов США", - цитирует пресс-служба правительства региона слова главы республики Владимира Волкова.

Он подчеркнул, что этот рост обеспечивается за счет поставок высокотехнологичной продукции – вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных и цветных металлов.
"Наша продукция поставляется в Китай, США, Японию, Германию, Великобританию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны", - отметил Владимир Волков.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
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Глава Мордовии отметил, что экспорт товаров агропромышленного комплекса за 9 месяцев достиг 9,2 миллиона долларов США.
"Объем экспортных поставок сельхозпродукции увеличился на 300 тысяч долларов США. Всего на сегодня 11 республиканских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности поставляют товары в 24 государства мира", - сказал Волков.
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Республика МордовияВладимир ВолковРеспублика МордовияВладимир ПутинЭкономика
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