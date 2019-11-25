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РИА Новости

В Госдуме оценили ответ "Нафтогаза" на предложение России по транзиту

17:17 25.11.2019 (обновлено: 17:19 25.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ответ "Нафтогаза" на предложение "Газпрома" о транзите газа показывает, что Киев намерен продолжать спекулировать на газовой проблеме, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Депутат отметил, что в последнее время даже члены Еврокомиссии удивляются тому, что Украина не идет на предложения "Газпрома", несмотря на снижение цены и преференции.
"Но Украина постоянно находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт", — подчеркнул Водолацкий в комментарии RT.
Он добавил, что Киев шантажирует этим вопросом Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен "Северный поток — 2".
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что компания готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
"Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом в российском концерне отметили, что новый договор может быть подписан только при условии отказа обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращения судебных разбирательств, отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а также после отзыва ходатайства "Нафтогаза" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
15 ноября, 14:17
"Нафтогаз" ответил на слова Путина о риске срыва транзита
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РоссияУкраинаЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромГосдума РФВиктор ВодолацкийЭкономика
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