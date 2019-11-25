В Госдуме оценили ответ "Нафтогаза" на предложение России по транзиту

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ответ " Ответ " Нафтогаза " на предложение " Газпрома " о транзите газа показывает, что Киев намерен продолжать спекулировать на газовой проблеме, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что в последнее время даже члены Еврокомиссии удивляются тому, что Украина не идет на предложения "Газпрома", несмотря на снижение цены и преференции.

"Но Украина постоянно находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт", — подчеркнул Водолацкий в комментарии RT.

Он добавил, что Киев шантажирует этим вопросом Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен "Северный поток — 2".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что компания готова рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.