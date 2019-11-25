РПЦ подарила томограф больнице в честь дня рождения патриарха

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московское духовенство в честь дня рождения Московское духовенство в честь дня рождения патриарха Кирилла передало в дар столичной больнице святителя Алексия японский офтальмологический томограф, сообщает в понедельник синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Патриарху Кириллу 20 ноября исполнилось 73. Ранее предстоятель Русской православной церкви попросил духовенство и мирян не дарить ему, по принятой традиции, цветы на Рождество и Пасху, а передать средства на покупку оборудования для церковной больницы. Отделение хирургической офтальмологии открылось в больнице святителя Алексия в 2018 году, в год здесь проводится более 500 бесплатных операций.

"От лица всех сотрудников больницы я сердечно благодарю святейшего патриарха и все московское духовенство за решение подарить больнице очень важное диагностическое оборудование. Мы очень признательны и тронуты такой заботой", - сказал директор и главный врач церковной больницы святителя Алексия Алексей Заров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Офтальмологический томограф используется при проведении оптической когерентной томографии - современном диагностическом методе исследования, который позволяет получить изображение всех слоев сетчатки, сосудистой оболочки и пигментного эпителия сетчатки. В процессе сканирования врач выявляет изменения непосредственно внутри оболочек глаза - то, что нельзя увидеть при осмотре: скрытые отеки, кровоизлияния, рубцы, воспалительные очаги.

Подаренный аппарат японского производства представляет собой одну из новейших моделей.

"Томограф позволяет увидеть патологию сетчатки даже на ранних стадиях и принять правильное решение по выбору тактики лечения. Теперь пациенты смогут проходить такое исследование в стенах больницы", - сообщил в свою очередь заведующий офтальмологическим отделением больницы Виталий Чеглаков.

Ранее в больнице святителя Алексия состоялся чин освящения патоморфологической лаборатории с новейшим оборудованием для выявления различных заболеваний, в том числе онкологических. Важнейший аппарат лаборатории - гистопроцессор стоимостью более двух миллионов рублей - был куплен на средства, поступившие по благословению патриарха Кирилла от московских храмов и монастырей.