В Великобритании представили самую тяжелую сувенирную монету

ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Сувенирные монеты весом в пять и два килограмма представил британский монетный двор в Сувенирные монеты весом в пять и два килограмма представил британский монетный двор в Великобритании

Как говорится в сообщении организации, монеты стали частью серии Great Engravers. Пятикилограммовая монета достоинством в 5 тысяч фунтов стерлингов выпущена в единственном экземпляре и уже продана за сумму, которая не раскрывается. Двухкилограммовых монет выпущено четыре, их планируется продать по 120 тысяч фунтов.

© Фото : The Royal Mint Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона © Фото : The Royal Mint Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона

"Серия Great Engravers посвящена граверам и художникам, работавшим над британскими монетами. Мы рады начать ее (серию) с работы Уильяма Вайона", - приводятся в сообщении слова представителя монетного двора Николы Хауэлл.