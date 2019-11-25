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РИА Новости

В Великобритании представили самую тяжелую сувенирную монету

17:03 25.11.2019 (обновлено: 17:57 25.11.2019)
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© Фото : The Royal MintМонета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
© Фото : The Royal Mint
Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
ЛОНДОН, 25 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Сувенирные монеты весом в пять и два килограмма представил британский монетный двор в Великобритании.
Как говорится в сообщении организации, монеты стали частью серии Great Engravers. Пятикилограммовая монета достоинством в 5 тысяч фунтов стерлингов выпущена в единственном экземпляре и уже продана за сумму, которая не раскрывается. Двухкилограммовых монет выпущено четыре, их планируется продать по 120 тысяч фунтов.
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© Фото : The Royal MintМонета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
© Фото : The Royal Mint
Монета из серии Great Engravers, сделанная по образцу работы Уильяма Вайона
"Серия Great Engravers посвящена граверам и художникам, работавшим над британскими монетами. Мы рады начать ее (серию) с работы Уильяма Вайона", - приводятся в сообщении слова представителя монетного двора Николы Хауэлл.
Монеты сделаны по образцу созданной в 1839 году скульптором и гравером Уильямом Вайоном монеты с дизайном, названным Una And The Lion. Она считается одной из самых красивых британских монет, ее выпуск был посвящен началу правления королевы Виктории.
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