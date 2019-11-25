СК раскрыл подробности дела замглавы Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Замглавы Замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную обвиняют в махинациях с налогами в пивной отрасли, заявил следователь на заседании Пресненского суда Москвы.

По его словам, чиновница позволила некоему ООО "Альфа-групп" избежать уплаты налогов более чем на 58 миллионов рублей. Из материалов Следственного комитета следует, что эта компания занимается производством пива.

По версии следствия, оборудование для передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствовало стандартам. Голосная, зная об этом, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.

Подчиненные выполнили указание из "желания выслужиться", считают в СК. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и избежала уплаты налогов.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Голосную до 20 января. Прокурор выступал против этого.

Защита просила оставить обвиняемую на свободе, так как у нее хорошая характеристика, помимо этого, женщина страдает рядом заболеваний и заботится о пожилых родителях.

Как сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда со ссылкой на адвоката Голосной, сразу после задержания чиновница подала заявление об увольнении. Удовлетворено ли ее прошение, пока неизвестно.

Показания против обвиняемой дали двое подчиненных, в том числе исполняющий обязанности руководителя управления службы по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев.