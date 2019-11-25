Эксперт не исключил возобновления турецкой операции на севере Сирии

"Могут (возобновить операцию - ред.), несмотря на возмущение общественного мнения", - заявил Бакланов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, Турция имеет две основные цели на севере Сирии, которые до сих пор не достигнуты.
"Первая цель – чтобы не было ни под каким названием и ни в какой форме самостоятельного или с элементами самостоятельности курдского государства. Нигде … Приложить все усилия, чтобы не было самостоятельного, полусамостоятельного, автономного, полуавтономного (курдского) образования на территории Сирии", - считает Бакланов.
Второй целью Турции, по словам Бакланова, является сведение "до минимума количества (сирийских) курдов, имеющих оружие".
"Они хотели бы добиться того, чтобы никаких не было под ружьем серьезных формирований войсковых (у курдов), даже если между ними и Турцией будет какая-то зона", - заявил эксперт.
По его оценкам, сейчас сирийские курды располагают силами в 63 тысячи бойцов.
"Это очень тревожит Турцию… Они будут делать все, чтобы решить этот вопрос так, как они понимают", - считает Бакланов.
"С точки зрения международных отношений нынешняя конфигурация, которая сложилась вокруг севера Сирии, беспрецедентна по своей сложности… Позиция каждой из сторон неоднозначна", - добавил он.
Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара может возобновить военную операцию на территории Сирии, поскольку Россия и США не выполнили свои обещания, и не все курдские вооружённые формирования полностью ушли из приграничного района, как это предусмотрено российско-турецким меморандумом от 22 октября. Министерство обороны РФ в тот же день отвергло претензии турецкой стороны. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных курдских отрядов на севере Сирии практически завершен.