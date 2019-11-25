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РИА Новости

Глава ДНР применил санкцию против украинского бизнесмена Гуменюка

16:59 25.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин применил персональную санкцию в отношении известного украинского бизнесмена Игоря Гуменюка - объект недвижимого имущества, находившийся у него в частной собственности, будет переведен в государственную, говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.
Гуменюк — украинский политик и бизнесмен, бывший народный депутат, член Партии регионов. Ранее о том, что Пушилин применял персональные санкции, не сообщалось.
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"Указом главы ДНР № 342 от 25 ноября 2019 года в отношении Гуменюка Игоря Николаевича, 1961 года рождения, применена специальная персональная санкция в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность", - говорится в сообщении.
В тексте указа отмечается, что председатель правительства ДНР Александр Ананченко должен обеспечить принятие в государственную собственность объекта недвижимого имущества, принадлежащего Гуменюку.
"Согласно приложению к настоящему указу, и закрепить данное имущество на праве оперативного управления за администрацией главы Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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Игорь ГуменюкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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