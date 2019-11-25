Глава ДНР применил санкцию против украинского бизнесмена Гуменюка

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин применил персональную санкцию в отношении известного украинского бизнесмена Игоря Гуменюка - объект недвижимого имущества, находившийся у него в частной собственности, будет переведен в государственную, говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.

Гуменюк — украинский политик и бизнесмен, бывший народный депутат, член Партии регионов. Ранее о том, что Пушилин применял персональные санкции, не сообщалось.

"Указом главы ДНР № 342 от 25 ноября 2019 года в отношении Гуменюка Игоря Николаевича, 1961 года рождения, применена специальная персональная санкция в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность", - говорится в сообщении.

В тексте указа отмечается, что председатель правительства ДНР Александр Ананченко должен обеспечить принятие в государственную собственность объекта недвижимого имущества, принадлежащего Гуменюку.