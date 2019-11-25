В Калуге осудили водителя бетономешалки за ДТП с пятью погибшими

ВОРОНЕЖ, 25 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима водителя бетономешалки, которая в Суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима водителя бетономешалки, которая в Калуге врезалась в иномарку, где погибли трое взрослых и двое детей, сообщает в понедельник прокуратура области.

ДТП произошло 24 августа этого года. По данным управления МВД, на соединительной автодороге Мстихино-Калуга водитель бетономешалки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с KIA Sportage. В результате пять человек, в том числе двое детей, погибли.

По факту ДТП было возбуждено дело по части пятой статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", фигурантом которого стал водитель бетономешалки. Калужский районный суд 27 августа заключил его под стражу на два месяца.

"Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Как информирует прокуратура, мужчина "вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за его движением", в результате не справился с управлением и выехал на встречную полосу.