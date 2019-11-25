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РИА Новости

Замглавы РАР заподозрили в злоупотреблениях на 58 миллионов рублей

16:53 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирина Голосная, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями, позволила не уплатить 58 млн руб налогов, считают в Следственном комитете.
"В результате незаконных действий Голосной ООО "Альфа-групп" уклонилось от уплаты налогов на сумму более 58 миллионов рублей", - заявил следователь в понедельник в Пресненском суде Москвы.
Имеет ли отношение указанная фирма к консорциуму "Альфа-групп", в который, в частности, входит крупнейший в России частный банк, неясно.
Показания против чиновницы дали двое подчиненных, в том числе и.о. руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев. Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.
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Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.
Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
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