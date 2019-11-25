Замглавы РАР заподозрили в злоупотреблениях на 58 миллионов рублей

"В результате незаконных действий Голосной ООО "Альфа-групп" уклонилось от уплаты налогов на сумму более 58 миллионов рублей", - заявил следователь в понедельник в Пресненском суде Москвы.

Имеет ли отношение указанная фирма к консорциуму "Альфа-групп", в который, в частности, входит крупнейший в России частный банк, неясно.

Показания против чиновницы дали двое подчиненных, в том числе и.о. руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев. Пресс-служба Росалкогольрегулирования ситуацию не комментирует.

Голосная была назначена на свой нынешний пост в конце прошлого года, а до этого семь лет работала именно в управлении РАР по ЦФО.