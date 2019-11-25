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РИА Новости

ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29

16:51 25.11.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПалубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
По официальным данным, польские Вооруженные силы располагают 30 советскими истребителями МиГ-29, 48 американскими F-16 и 32 советскими Су-22. Полеты МиГ-29 были прекращены 4 марта 2019 года после катастрофы одного из этих самолетов. Пилоту тогда удалось спастись. В предыдущей катастрофе осенью прошлого года погиб пилот.
"Командующий ВВС после анализа рекомендаций принял решение об эксплуатации самолетов МиГ-29", - говорится в сообщении.
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БезопасностьМиГ-29ПольшаВ мире
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