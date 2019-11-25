В хостеле в центре Москвы произошел пожар

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в трехэтажном здании в центре Москвы, где, предположительно, находится хостел, возгорание ликвидировано, спасен один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Поступила заявка на загорание по адресу улица Бауманская, дом 56/17, строение 1. Здание трехэтажное, предположительно хостел. По прибытию спасателей наблюдалось загорание на втором этаже... В 16.20 - полная ликвидация на 30 квадратных метрах, спасён один человек", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, к тушению привлечено более 60 человек и 22 единицы техники.