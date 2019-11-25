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РИА Новости

В хостеле в центре Москвы произошел пожар

16:48 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар вспыхнул в трехэтажном здании в центре Москвы, где, предположительно, находится хостел, возгорание ликвидировано, спасен один человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Поступила заявка на загорание по адресу улица Бауманская, дом 56/17, строение 1. Здание трехэтажное, предположительно хостел. По прибытию спасателей наблюдалось загорание на втором этаже... В 16.20 - полная ликвидация на 30 квадратных метрах, спасён один человек", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, к тушению привлечено более 60 человек и 22 единицы техники.
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