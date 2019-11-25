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РИА Новости

Жители Мутного Материка после конкурса названий ждут в гости Путина

16:43 25.11.2019
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© Фото : аккаунт "Мутный Материк" во ВКонтактеСело Мутный Материк в городском округе Усинск Республики Коми
Село Мутный Материк в городском округе Усинск Республики Коми
© Фото : аккаунт "Мутный Материк" во ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Жители села Мутный Материк в Коми, победившего в конкурсе на самое веселое название населенного пункта в России, хотят, чтобы кубок за выигрыш им вручил президент, сообщил РИА Новости руководитель администрации Мутного Материка Константин Канев.
Конкурс проходил в сообществе Туту.ру в соцсети "ВКонтакте". За 2,5 месяца прошло несколько отборочных раундов среди 100 претендентов на выход в финал из 83 регионов России. За весь период за кандидатов проголосовали более 307 тысяч раз.
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"Жители довольны победой в этом конкурсе. Мы гордимся, что наше поселение так называется, нигде такого названия больше нет. Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично", - сказал Канев.
По его словам, есть много версий происхождения названия Мутный Материк. Самым вероятным, как отметил Канев, является версия, что такое прозвище селу дали купцы, плывшие по реке Печора. "Если смотреть с реки Печора на село, то кажется, будто оно покрыто дымкой. Наверное, из-за этого и назвали село Мутным Материком", - отметил руководитель сельской администрации.
Второе место в конкурсе занял забайкальский Хохотуй, третье место - населенный пункт Морозилка в Архангельской области. В конкурсе за призовые места боролись такие населенные пункты, как Бухалово, Мухоудеровка, Мошонки, Лох, Сахарная Головка, Свиногорье и Палево.
Организаторы конкурса поедут в Мутный Материк, чтобы торжественно вручить администрации населенного пункта памятный кубок и установить знак "Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019".
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Мутный материкВладимир ПутинКомиРоссияОбщество
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