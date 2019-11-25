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РИА Новости

Глава МИД Британии считает выборы в Гонконге шансом преодолеть кризис

16:40 25.11.2019
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб считает, что прошедшие в Гонконге выборы создают возможность для выхода из политического кризиса.
В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, кандидаты боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами местного значения, такими как транспорт и коммунальные услуги. После подсчета 98% голосов сторонники демократической оппозиции получают абсолютное большинство - 344 места, проправительственный блок обеспечивает себе лишь 58 мест, независимым кандидатам достается 41 место. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что власти уважают результаты выборов. Представитель МИД Китая Гэн Шуан сказал, что центральное правительство полностью поддерживает главу администрации Гонконга.
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"Я приветствую действия правительства Гонконга по обеспечению проведения этих выборов, ставших для народа Гонконга важной возможностью сделать так, чтобы его голос был услышан. Мы не хотим больше видеть насилие. Обнадеживает обещание Кэрри Лам серьезно обдумать мнение, высказанное народом Гонконга", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Рааба.
"Теперь появилась возможность найти путь выхода из кризиса через политический диалог, отражающий чаяния народа Гонконга и уважающий принцип "одна страна – две системы", - указал Рааб.
Выборы в местные советы проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов. Голосование рассматривалось как барометр поддержки антиправительственного движения и властей Гонконга. Явка на выборах оказалась рекордной. В общей сложности на избирательные участки пришли 2,94 миллиона человек, что составляет 71,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2015 года на аналогичных выборах явка составила лишь 47%.
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Доминик РаабГэн ШуанМИД КНРВеликобританияГонконгВ мире
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