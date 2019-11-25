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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Патриархия готова помочь с крещением ребенка с большим родимым пятном

16:40 25.11.2019
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© Fotolia / JackFКрещение
Крещение
© Fotolia / JackF
Крещение. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Отказ в крещении младенца по причине его большого родимого пятна недопустим, как и намерение получить с родителей завышенное пожертвование за совершение обряда, заявили РИА Новости в Московской патриархии.
Как сообщила в понедельник РИА Новости жительница Курганской области Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела (врачи поставили диагноз "обширный меланоформный невус"). Из-за этой особенности, по ее словам, священник одной из местных церквей отказался крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут". Хвостанцева уточнила, что ей предложили индивидуальный обряд крещения, но ее не устроила его стоимость - 4 тысячи рублей. Женщина отказалась сообщать, в какой церкви это произошло.
"Отказ в крещении младенца по вере родителей и восприемников, прошедших необходимую катехизическую подготовку к принятию таинства, является недопустимым. Физические особенности ребенка ни при каких обстоятельствах не могут быть причиной и основанием для создания для них каких-либо трудностей в принятии таинства крещения. Тем более неприемлемым, если такое требование подтвердится, является намерение получить с родителей какое-то завышенное пожертвование", - сказал РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, абсолютное большинство священников Русской православной церкви готовы в случае необходимости крестить младенца, имеющего физические особенности, бесплатно.
"Со своей стороны, готовы в контакте с епархией, в случае обращения в наш адрес, оказать родителям этого младенца необходимую консультационную помощь в организации таинства крещения", - добавил замглавы синодального отдела.
Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов ранее также заявил РИА Новости, что произошедший инцидент недопустим и Курганская епархия планирует организовать его проверку. Насонов уточнил, что на совете митрополит Даниил, глава курганской митрополии, призывал священников с особой любовью относиться к людям, которые пришли на крещение, общаться, давать книги, чтобы расположить их к себе. А тут "ситуация ровно наоборот", отметил он.
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМоскваКурганская областьОбщество
Популярные комментарии
Крещение вообще должно быть бесплатным, ведь это возможно будущий адепт церкви... а тут прям сразу тарифы озвучивают...
25 ноября, 17:07
agent_anonimus
1040101
В принципе пожертвование можно делать(кому сколько не жалко так сказать), но не по установленным кем то ставкам.
25 ноября, 17:23
НнНикогда не говори никогда
1020100
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