Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия не будет первой отменять ответные меры, введенные в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер - ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев.
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Таким образом премьер-министр РФ ответил на вопрос о том, может ли Россия пойти на отмену контрсанкций в инициативном порядке.