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РИА Новости

Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции

16:43 25.11.2019 (обновлено: 16:51 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия не будет первой отменять ответные меры, введенные в связи с санкциями ЕС в отношении Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер - ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев.
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Таким образом премьер-министр РФ ответил на вопрос о том, может ли Россия пойти на отмену контрсанкций в инициативном порядке.
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Ответные меры России на санкцииДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Усилить против Польши, Украины как стран явных врагов.
25 ноября, 16:52
jjuws-w
1600000
Так оно и правильно. Кто первым ввел, тому и отменять. А мы уж по ходу пьесы разберемся. Отменять нам или нет. Больше от этих санкций страдают производители Европы? Ну так в чем дело то? Это Европа потеряла рынок сбыта. Им и пытаться вновь на него и зайти. Но места на рынке уже заняты другими и теперь уже вход будет намного дороже. Так что пословица вход рубль, выход два, дополнилась. За повторный вход десять отдать не жалко будет. Вопрос лишь в том, что кто будет первым тот заплатит меньше, а последние устанут стучать в закрытые двери.
25 ноября, 16:59
JCJonnJr Carter
900002
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