Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции

"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер - ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем", - сказал Медведев.