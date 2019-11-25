Минтранс видит смысл продлить автотрассу Москва-Казань до Кузбасса

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ в настоящее время не видит целесообразности в продлении автотрассы Москва-Казань до Владивостока, а считает перспективным ее продление до Кузбасса , сообщил журналистам директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

Автодорога Москва-Казань протяженностью 794 километра, которая получит номер М12, объединит четыре крупнейших агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую, и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью. Как отмечал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, в 2020 году начнется проработка продления скоростной дороги до Екатеринбурга. Также ранее в понедельник в "Автодоре" не исключали продления трассы до Владивостока.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность продления трассы Москва-Казань до Владивостока, Волков сказал: "Нет. Там нет такой интенсивности, чтобы туда доводить дорогу. На Дальнем Востоке есть свои проекты, которые рассматриваются отдельно, но это не в рамках единого коридора. ...Сегодняшняя та же трасса Чита-Хабаровск не загружена, чтобы ей делать дублер, и она в хорошем состоянии. Сегодня это не целесообразно".

"Вопрос интенсивности. Сейчас мы рассматриваем до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбасса. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, как ее продлять до Кузбасса", - заявил Волков, отвечая на вопрос, возможно ли продление трассы Москва-Казань и в каком направлении.

На вопрос, когда будут приниматься решения о продлении трассы до Кузбасса, он ответил: "После 2024 года".

Вице-премьер Максим Акимов на минувшей неделе говорил журналистам, что строительство головного участка этой автотрассы - от Москвы до Владимира - начнется во втором полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году. Общий объем финансирования проекта составит 730 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов приходится на обход Тольятти с мостом через Волгу.