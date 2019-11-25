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РИА Новости

Тверской вуз прокомментировал обвинения узбекских властей

16:37 25.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКоридор в вузе
Коридор в вузе
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Коридор в вузе. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Тверская частная "Высшая школа предпринимательства", которую власти Узбекистана обвинили в приеме абитуриентов из республики без соответствующей аккредитации, активно готовит все разрешительные бумаги, сообщил РИА Новости ректор вуза Максим Аллабян.
Ранее госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без документов, разрешающих вести учебный процесс на территории республики. В этот перечень вошла частная "Высшая школа предпринимательства".
"Высшая школа предпринимательства активно готовит документы для прохождения соответствующей аккредитации в госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана", - сказал РИА Новости Аллабян.
Учебное заведение располагается в Твери и, согласно опубликованным на официальном сайте школы документам, имеет лицензию от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2015 года.
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