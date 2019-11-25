Тверской вуз прокомментировал обвинения узбекских властей

Ранее госинспекция по надзору за качеством образования при кабмине Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без документов, разрешающих вести учебный процесс на территории республики. В этот перечень вошла частная "Высшая школа предпринимательства".