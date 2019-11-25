Межрелигиозный совет России обсудит вклад религиозных общин в Победу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Межрелигиозный совет России (МСР) собирается провести торжественное заседание по случаю 75-летия Победы в апреле 2020 года в Центральном музее ВОВ на Поклонной горе, сообщил в понедельник на заседании МСР председатель, глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион

"Когда говорится о Великой Отечественной войне , тема вклада религиозных общин в победу зачастую выносится за скобки, остается малоизвестной широкой общественности. В этой связи появилась идея провести заседание Межрелигиозного совета России 14 апреля 2020 года в Центральном музее ВОВ на Поклонной горе, более известном как музей Победы. Этот музей представляет собой уникальное место, где хранится память о героической истории нашего народа, связывающей неразрывными нитями исторической правды поколение победителей и их потомков", - сказал митрополит.

По его словам, в рамках торжественного заседания члены МСР могли бы провести церемонию возложения цветов к скульптурной группе "Скорбящая мать" в музейном Зале памяти и скорби.

"Члены Межрелигиозного совета России могли бы выступить с докладами, связанными с юбилеем Победы, в частности, с вкладом представляемых ими религиозных общин в победу. Это торжественное заседание можно было бы провести в открытой для общественности форме, пригласить туда молодежь из общин, представленных в МСР, представителей СМИ", - добавил архиерей.

Участники заседания отметили, что хотя всем известно, что религиозные общины страны открыто осудили агрессию гитлеровской Германии против Советского Союза и призвали верующих с оружием в руках защищать страну до окончательной победы, однако "тема религии и веры в подвиге нашего народа подобными официальными декларациями, конечно, не исчерпывается".