В Саратовской области четвертый день ищут пропавшего школьника

САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Поиски 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Поиски 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области , который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, продолжаются четвертый день, сообщает в понедельник поисковый отряд "Лиза Алерт"

Ранее в СК РФ сообщили, что 12-летний школьник вечером 21 ноября гулял с двумя приятелями, после чего они разошлись по домам, но по пути ребенок пропал. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". По данным главка МВД, мать мальчика сообщила в полицию об исчезновении сына утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски.

"В Самойловском районе продолжают искать пропавшего 21 ноября 12-летнего школьника... На месте работали 42 волонтера "Лиза Алерт", сейчас добровольцы продолжают присоединяться к поискам. Также на месте 17 сотрудников службы спасения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с полицией, профильным отделом ГУМВД по розыску лиц без вести пропавших, Следственным комитетом", - сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".

В поисковом отряде отметили, что специалисты намерены с воздуха осматривать местность с помощью беспилотных летательных аппаратов и квадрокоптеров.

Уточняется, что среди основных задач волонтеров остается осмотр дороги на село Алексеевское и прилегающих полей и лесопосадок.