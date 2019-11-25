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РИА Новости

В Саратовской области четвертый день ищут пропавшего школьника

16:32 25.11.2019
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Поиски 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который вечером 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, продолжаются четвертый день, сообщает в понедельник поисковый отряд "Лиза Алерт".
Ранее в СК РФ сообщили, что 12-летний школьник вечером 21 ноября гулял с двумя приятелями, после чего они разошлись по домам, но по пути ребенок пропал. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". По данным главка МВД, мать мальчика сообщила в полицию об исчезновении сына утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски.
"В Самойловском районе продолжают искать пропавшего 21 ноября 12-летнего школьника... На месте работали 42 волонтера "Лиза Алерт", сейчас добровольцы продолжают присоединяться к поискам. Также на месте 17 сотрудников службы спасения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с полицией, профильным отделом ГУМВД по розыску лиц без вести пропавших, Следственным комитетом", - сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".
В поисковом отряде отметили, что специалисты намерены с воздуха осматривать местность с помощью беспилотных летательных аппаратов и квадрокоптеров.
Уточняется, что среди основных задач волонтеров остается осмотр дороги на село Алексеевское и прилегающих полей и лесопосадок.
По данным регионального управления СК РФ, в поисках ребенка принимают участие наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники главка МВД по области, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и добровольцы. В рамках поисков проводятся осмотры жилых домов и нежилых строений, прочесывается местность, обследуются водоемы, допрашиваются родственники мальчика, ученики и педагоги местной школы.
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ГУМВДПоисковый отряд "Лиза Алерт"Следственный комитет РФСамойловский районСаратовская областьРоссияПроисшествия
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