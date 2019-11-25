Ученые установили связь между воспалениями в мозге и ожирением

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что ожирение может стать причиной развития воспалительных процессов в головном мозге у подростков. Результаты исследования Ученые выяснили, что ожирение может стать причиной развития воспалительных процессов в головном мозге у подростков. Результаты исследования опубликованы в виде тезисов к докладу на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Ожирение у молодых людей и подростков с каждым годом становится все более серьезной проблемой в развитых странах. По данным Всемирной организации здравоохранения в 1990 году в мире было 32 миллиона детей в возрасте младше пяти лет с избыточным весом или ожирением, а в 2016 году — уже 41 миллион. В США процент детей и подростков, страдающих ожирением, с 1970-х годов увеличился более чем втрое.

Обычно с ожирением связывают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, болезни опорно-двигательной системы. Ученые из университета Сан-Паулу (Бразилия) выявили еще один риск, связанный с избыточным весом.

Они использовали метод диффузионно-тензорной визуализации (DTI) — разновидность МРТ, при которой отслеживается диффузия воды вдоль мозговых трактов белого вещества, — для изучения мозга 59 подростков в возрасте от 12 до 16 лет, страдающих ожирением, и сравнили полученные изображения со снимками 61 здорового подростка из контрольной группы.

Метод DTI позволил исследователям оценить для различных областей головного мозга уровень фракционной анизотропией (ФА) — биохимического параметра, который указывает на состояние белого вещества: чем он ниже, тем шире распространено повреждение, причиной которого, как правило, является воспаление.

Результаты показали снижение значений ФА у подростков с ожирением в областях, расположенных в мозолистом теле, пучке нервных волокон, который соединяет левое и правое полушария головного мозга, а также в средней орбитофронтальной извилине — области мозга, отвечающей за эмоциональный контроль и схему вознаграждения. Ни в одной области мозга у пациентов с ожирением не было повышенного, относительно среднего, уровня ФА.

"Изменения мозга, обнаруженные у подростков с ожирением, связаны с важными регионами, отвечающими за контроль аппетита, эмоций и когнитивных функций", — приводятся в пресс-релизе RSNA слова первого автора исследования Памелы Бертолацци.

Ученые установили, что изменения коррелируют с таким маркером воспаления, как лептин — гормон, вырабатываемый жировыми клетками, который помогает регулировать уровень энергии и запасы жира. У некоторых людей, страдающих ожирением, мозг не реагирует на лептин, и они продолжают есть, несмотря на достаточный или уже избыточный запас жира. Это состояние, известное как резистентность к лептину, заставляет жировые клетки вырабатывать еще больше лептина.

© Pamela Bertolazzi et al. / RSNA Снижение функциональной анизотропии (ФА) белого вещества мозга у пациентов с ожирением. Красным показаны участки с пониженной ФА © Pamela Bertolazzi et al. / RSNA Снижение функциональной анизотропии (ФА) белого вещества мозга у пациентов с ожирением. Красным показаны участки с пониженной ФА

Ухудшение состояния белого вещества также было связано с уровнем инсулина — гормона, вырабатываемого в поджелудочной железе, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Тучные люди часто страдают от резистентности к инсулину. Состояние, при котором организм устойчив к воздействию гормона, приводит к развитию диабета 2 типа.

"Наши карты DTI выявили положительную корреляцию между изменениями в мозге и гормонами, такими как лептин и инсулин, — говорит доктор Бертолацци. — Кроме того, мы обнаружили положительную связь с маркерами воспаления, что указывает на развитие нейровоспалений".