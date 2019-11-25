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РИА Новости

Строители установили "ловушку расплава" на Курской АЭС-2

16:24 25.11.2019 (обновлено: 16:28 25.11.2019)
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© Фото : Курская АЭССтроительство здания энергоблока №2 на площадке станции замещения Курская АЭС-2
Строительство здания энергоблока №2 на площадке станции замещения Курская АЭС-2
© Фото : Курская АЭС
Строительство здания энергоблока №2 на площадке станции замещения Курская АЭС-2 . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Строители прошли один из важных этапов сооружения в России энергоблока №2 Курской АЭС-2, там досрочно установлена одна из основных систем безопасности - устройство локализации расплава активной зоны ("ловушка расплава"), сообщило управление информации и общественных связей Курской АЭС.
Курская атомная станция, архивное фото
5 декабря 2014, 22:25Ядерные технологии
Белорусские предприятия хотят участвовать в сооружении Курской АЭС-2Делегация в составе представителей Министерства связи и информатизации Белоруссии, ОАО "Белсвязьстрой" и ОАО "Белремстройсвязь" посетила станцию накануне.
Ловушка расплава - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными (так называемыми "жертвенными") материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки - так, чтобы не произошла неуправляемая цепная ядерная реакция. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.
Для Курской АЭС-2 применена ловушка расплава нового поколения. Она адаптирована под соответствующие условия площадки будущего энергоблока и требования безопасности, обладает повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью, а также защитой от затопления и упрощенной технологией монтажа.
Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ стали пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной атомной электростанции на базе технических решений проекта АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Строительство энергоблока №1 Курской АЭС-2 началось в конце апреля 2018 года, блока №2 - в середине апреля 2019 года.
Площадка Курской АЭС-2
10 октября, 20:27
На стройке первого энергоблока Курской АЭС-2 погиб рабочий
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Ядерные технологииКурская АЭСРоссияНовости - Ядерные технологииОбщество
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