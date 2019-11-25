Строители установили "ловушку расплава" на Курской АЭС-2

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Строители прошли один из важных этапов сооружения в России энергоблока №2 Строители прошли один из важных этапов сооружения в России энергоблока №2 Курской АЭС-2 , там досрочно установлена одна из основных систем безопасности - устройство локализации расплава активной зоны ("ловушка расплава"), сообщило управление информации и общественных связей Курской АЭС.

Ловушка расплава - уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой специальную систему защиты атомной станции на случай аварии с расплавлением ядерного топлива в реакторе. Ловушка представляет собой конусообразный корпус, устанавливаемый на дне шахты реактора. Она заполнена специальными (так называемыми "жертвенными") материалами, которые в случае чрезвычайной ситуации перемешиваются с расплавом активной зоны и обеспечивают его равномерное размещение в корпусе ловушки - так, чтобы не произошла неуправляемая цепная ядерная реакция. Устройство может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

Для Курской АЭС-2 применена ловушка расплава нового поколения. Она адаптирована под соответствующие условия площадки будущего энергоблока и требования безопасности, обладает повышенной сейсмостойкостью, гидродинамической и ударной прочностью, а также защитой от затопления и упрощенной технологией монтажа.