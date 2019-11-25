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РИА Новости

Прокурор выступил против ареста замглавы Росалкогольрегулирования

16:23 25.11.2019 (обновлено: 17:01 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Прокурор в понедельник попросил не заключать в СИЗО заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Я не согласен с ходатайством следователя об избрании меры пресечения и прошу отклонить его", - сказал прокурор.
По данным Следственного комитета, чиновница позволила некоему ООО "Альфа-групп" избежать уплаты налогов более чем на 58 миллионов рублей. Имеет ли отношение указанная фирма к консорциуму "Альфа-групп", в который, в частности, входит крупнейший в России частный банк, неясно.
Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
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