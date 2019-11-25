Прокурор выступил против ареста замглавы Росалкогольрегулирования

"Я не согласен с ходатайством следователя об избрании меры пресечения и прошу отклонить его", - сказал прокурор.

По данным Следственного комитета, чиновница позволила некоему ООО "Альфа-групп" избежать уплаты налогов более чем на 58 миллионов рублей. Имеет ли отношение указанная фирма к консорциуму "Альфа-групп", в который, в частности, входит крупнейший в России частный банк, неясно.

Между тем под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В конце прошлого года Басманный суд заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.