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РИА Новости

Медведев обсудил с премьером Финляндии сотрудничество в Арктике

16:22 25.11.2019 (обновлено: 16:31 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время встречи в Доме приемов правительства РФ. 25 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с финским коллегой Антти Ринне отношения РФ и ЕС, ситуацию на Украине, сотрудничество в Арктике.
"Обсудили международную повестку, естественно, говорили о ситуации в Европе, отношениях между РФ и ЕС, тем более Финляндия сейчас председательствует в Совете Европы. Говорили о региональных проблемах, взаимоотношениях с Украиной, урегулировании ситуации внутри этой страны", - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Финляндии.
"Естественно, говорили о наших контактах и о том, каким образом нам сотрудничать в таком важнейшем регионе, как Арктика. Это еще одно направление нашего взаимодействия с Финляндией. Перечень вопросов был очень широкий", - добавил российский премьер.
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Антти РиннеАрктикаДмитрий МедведевФинляндияРоссияВ мире
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