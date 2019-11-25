Медведев обсудил с премьером Финляндии сотрудничество в Арктике

"Обсудили международную повестку, естественно, говорили о ситуации в Европе, отношениях между РФ и ЕС, тем более Финляндия сейчас председательствует в Совете Европы. Говорили о региональных проблемах, взаимоотношениях с Украиной, урегулировании ситуации внутри этой страны", - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Финляндии.