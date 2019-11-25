Медведев обсудил с премьером Финляндии сотрудничество в Арктике

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с финским коллегой Антти Ринне отношения РФ и ЕС, ситуацию на Украине, сотрудничество в Арктике.
"Обсудили международную повестку, естественно, говорили о ситуации в Европе, отношениях между РФ и ЕС, тем более Финляндия сейчас председательствует в Совете Европы. Говорили о региональных проблемах, взаимоотношениях с Украиной, урегулировании ситуации внутри этой страны", - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Финляндии.
"Естественно, говорили о наших контактах и о том, каким образом нам сотрудничать в таком важнейшем регионе, как Арктика. Это еще одно направление нашего взаимодействия с Финляндией. Перечень вопросов был очень широкий", - добавил российский премьер.