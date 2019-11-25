Поклонская услышала в словах Катамадзе о России "крик отчаяния"

Поклонская, комментируя заявление своего коллеги, напомнила, что управление через запреты никогда не работало.

"И международная, и любая другая политика, построенная по принципу "А давайте всех несогласных запретим", всегда дает обратный эффект", — написала депутат.

Она подчеркнула, что России необходимо сотрудничать со всеми странами, особенно с соседними.

Поклонская выразила уверенность, что в словах Нино Катамадзе звучит отчаяние.

"Разве можно в таком положении не протянуть руку помощи?! Тем более, что крик этот на русском языке", — написала депутат.

Она добавила, что запретами не переубедить ни Катамадзе, ни ее поклонников.

Сообщения о запланированных в России выступлениях Ротару вызвали широкий общественный резонанс. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом для "приезжающих заработать" артистов будут пустые места в зале. При этом в защиту певицы высказались многие ее коллеги, включая Льва Лещенко, Владимира Винокура, Юрия Лозу и Иосифа Пригожина.