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РИА Новости

Поклонская услышала в словах Катамадзе о России "крик отчаяния"

16:19 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила сенатору Алексею Пушкову на критику ее слов в поддержку Софии Ротару. Соответствующий пост парламентарий написала в фейсбуке.
Скандал вокруг планов певицы выступить в России разгорелся на прошлой неделе. Некоторых возмутило то, что Ротару отменила участие в "Песне года" после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, а теперь возвращается с концертом. Так, Пушков выступил против выступления артистки в России, назвав ее "гастролером". Поклонская в ответ на это заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе имеют право на любое мнение о российской политике. Пушков, в свою очередь, разместил в микроблоге цитату Катамадзе, в которой она обвинила Россию в "оккупации" и рассказала, что не поет на русском языке.
Поклонская, комментируя заявление своего коллеги, напомнила, что управление через запреты никогда не работало.
"И международная, и любая другая политика, построенная по принципу "А давайте всех несогласных запретим", всегда дает обратный эффект", — написала депутат.
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
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Она подчеркнула, что России необходимо сотрудничать со всеми странами, особенно с соседними.
Поклонская выразила уверенность, что в словах Нино Катамадзе звучит отчаяние.
"Разве можно в таком положении не протянуть руку помощи?! Тем более, что крик этот на русском языке", — написала депутат.
Она добавила, что запретами не переубедить ни Катамадзе, ни ее поклонников.
Сообщения о запланированных в России выступлениях Ротару вызвали широкий общественный резонанс. Сенатор Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом для "приезжающих заработать" артистов будут пустые места в зале. При этом в защиту певицы высказались многие ее коллеги, включая Льва Лещенко, Владимира Винокура, Юрия Лозу и Иосифа Пригожина.
Представитель Ротару Сергей Лавров ранее опроверг сообщения СМИ о стремлении артистки заработать во время грядущего выступления в Москве. По его словам, Ротару выступит бесплатно. Он также заявил, что певица не перечисляла деньги ВСУ. Лавров подчеркнул, что в прошлом году Ротару отменила участие в программе "Песня года", так как мужчины из команды певицы не смогли бы выехать с территории Украины из-за введения военного положения.
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249546166
Обсудить 11
Наталья ПоклонскаяНино КатамадзеГосдума РФАлексей ПушковЛайма ВайкулеРоссияСофия РотаруУкраина
Популярные комментарии
в других СМИ есть еще слова Поклонстой о десятках тысяч поклонников Катамадзе... где она столько набрала - не известно Мало кому известная певичка.. И какой крик отчаяния?Хамство и более ничего. Поклонская хочет сотрудничать с соседями? Так флаг в руки - почему бы ей не поехать посотрудничать с родной Украиной? Границу-то хоть успеет перехать?
25 ноября, 16:37
НСНаталья Светлова
3701004
Катамадзе уже проела деньги ль гастролей и хочет ещё. Оттого и голосилит!
25 ноября, 16:44
VPVassya Pupkind
2841001
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