Медведев обсудил с премьером Финляндии утилизацию ТКО

"Мы обсуждали и сотрудничество в таком важном для нас направлении работы, как утилизация твердых бытовых отходов. У Финляндии есть очень хороший опыт в этой сфере, мы исходим из того, что здесь наше сотрудничество будет еще более заинтересованным и многоплановым", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров.