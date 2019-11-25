Медведев обсудил с премьером Финляндии утилизацию ТКО

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с финским коллегой Антти Ринне вопросы сотрудничества в сфере утилизации твердых бытовых отходов, Москва заинтересована в многоплановом взаимодействии, учитывая финский опыт в данной отрасли.
"Мы обсуждали и сотрудничество в таком важном для нас направлении работы, как утилизация твердых бытовых отходов. У Финляндии есть очень хороший опыт в этой сфере, мы исходим из того, что здесь наше сотрудничество будет еще более заинтересованным и многоплановым", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров.
Он выразил надежду, что сотрудничество двух стран в этой сфере выльется в конкретные проекты.
Медведев также отметил, что на переговорах с Ринне были затронуты вопросы сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе в Балтийском море. "Это наш общее достояние, которым мы должны вместе заниматься", - добавил он.