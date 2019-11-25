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РИА Новости

Медведев обсудил с премьером Финляндии утилизацию ТКО

16:17 25.11.2019 (обновлено: 17:21 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что обсудил с финским коллегой Антти Ринне вопросы сотрудничества в сфере утилизации твердых бытовых отходов, Москва заинтересована в многоплановом взаимодействии, учитывая финский опыт в данной отрасли.
"Мы обсуждали и сотрудничество в таком важном для нас направлении работы, как утилизация твердых бытовых отходов. У Финляндии есть очень хороший опыт в этой сфере, мы исходим из того, что здесь наше сотрудничество будет еще более заинтересованным и многоплановым", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров.
Он выразил надежду, что сотрудничество двух стран в этой сфере выльется в конкретные проекты.
Медведев также отметил, что на переговорах с Ринне были затронуты вопросы сотрудничества в природоохранной сфере, в том числе в Балтийском море. "Это наш общее достояние, которым мы должны вместе заниматься", - добавил он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне во время пресс-конференции. 25 ноября 2019
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Антти РиннеДмитрий МедведевФинляндияРоссияВ мире
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