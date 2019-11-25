Ученые рассказали о смертельном риске работы в маникюрных салонах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ученые Колорадского университета в Боулдере выявили в пробах воздуха из маникюрных салонов токсичные вещества, которые могут спровоцировать смертельные заболевания, сообщает портал ScienceAlert.
Исследование показало, что лаки для ногтей и средства по его снятию содержат летучие органические соединения, которые при комнатной температуре легко превращаются в высокотоксичные пары и газы.
Такие вещества могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, начиная от постоянных головных болей и заканчивая раком.
Специалисты отмечают, что обычным посетителям маникюрных салонов беспокоиться не стоит – нахождение в таких помещениях в течение непродолжительного периода времени не сможет серьезно навредить организму. Однако работники салонов вдыхают эти пары постоянно и подвергают себя серьезному риску, отмечают ученые.