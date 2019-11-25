Ученые рассказали о смертельном риске работы в маникюрных салонах

Исследование показало, что лаки для ногтей и средства по его снятию содержат летучие органические соединения, которые при комнатной температуре легко превращаются в высокотоксичные пары и газы.

Такие вещества могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, начиная от постоянных головных болей и заканчивая раком.