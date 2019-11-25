В России начали строить завод для сборки спутников системы "Сфера"

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

Вид на Землю из космоса

ЩЕЛКОВО (Московская область), 25 ноя – РИА Новости. Компания Компания "Газпром космические системы" начала строительство в подмосковном Щелково сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы "Сфера" - конкурента проектам OneWeb и Starlink от SpaceX, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественном мероприятии по забиванию первой сваи производственного корпуса приняли участие зампред "Газпрома" Виталий Маркелов, первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич и министр по инвестициям Московской области Вадим Хомов.

"Ввод в эксплуатацию планируется на третий квартал 2022 года", - заявил на мероприятии генеральный директор "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов.

По плану, завод сможет ежегодно производить до четырех крупных космических аппаратов и до 100 малых спутников.

Планы строительства сборочного корпуса были впервые объявлены в прессе в 2012 году. Завод тогда планировалось построить к 2017 году. Затем сроки сместились и его намеревались открыть к 2020 году.

Как уточнили в пресс-службе, в рамках церемонии планируется подписание соглашения о долевом участии "Роскосмоса" в строительстве и эксплуатации завода.

Проект "Сфера" анонсировал президент России Владимир Путин в прошлом году. Система будет состоять из 600 спутников, ее развертывание планируется с 2023 по 2028 годы.

Системообразующими проектами "Сферы" станут глобальная навигационная система ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, системы связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", система ретрансляции "Луч", глобальная система интернета вещей "Марафон" и система широкополосного доступа в интернет "Скиф".