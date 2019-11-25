Ученые нашли неожиданную связь между раком и болезнями сердца

"Все больше людей, которые пережили рак, могут подвергаться риску из-за других заболеваний. Для молодых людей, больных раком, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем риск для людей, у которых не было рака", — рассказал автор исследования Николас Заорский .

Группа ученых на протяжении 40 лет наблюдала за тремя миллионами пациентов. Выяснилось, что 11 процентов из тех, кто победил рак, умерли от инсульта или болезней сердечно-сосудистой системы. В среднем вероятность смерти от проблем с сердцем у излечившихся от рака оказалась в два — шесть раз выше, а у тех, кому поставили такой диагноз до 55 лет, риск возрастал почти в десять раз.