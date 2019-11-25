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РИА Новости

Ученые нашли неожиданную связь между раком и болезнями сердца

16:07 25.11.2019 (обновлено: 17:07 25.11.2019)
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что излечившиеся от рака люди чаще других умирают от болезней сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале European Heart Journal.

"Все больше людей, которые пережили рак, могут подвергаться риску из-за других заболеваний. Для молодых людей, больных раком, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем риск для людей, у которых не было рака", — рассказал автор исследования Николас Заорский.

Группа ученых на протяжении 40 лет наблюдала за тремя миллионами пациентов. Выяснилось, что 11 процентов из тех, кто победил рак, умерли от инсульта или болезней сердечно-сосудистой системы. В среднем вероятность смерти от проблем с сердцем у излечившихся от рака оказалась в два — шесть раз выше, а у тех, кому поставили такой диагноз до 55 лет, риск возрастал почти в десять раз.
Исследование показало, что после 75 лет риск смерти от болезней сердца у излечившихся от рака снижается по сравнению с другими возрастными группами.
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Кроме того, пациенты с раком матки, простаты, мочевого пузыря, щитовидной железы чаще умирали от сердечных заболеваний, чем от онкологии.
Заорский уточнил, что не изучал влияние рака на клетки сердца, но подчеркнул, что препараты, используемые для химиотерапии, могут навредить его здоровью.
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РИА НаукаНиколас ЗаорскийЗдоровьеСША
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