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РИА Новости

В Госдуму внесли проект против навязывания допуслуг при кредитах

16:04 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковКонсультирование клиента по условиям ипотечного кредитования. Архивное фото
Консультирование клиента по условиям ипотечного кредитования. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий кредиторов указывать в условиях потребительского кредита стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, например, страховки, и прямо информировать заёмщиков о таких условиях при заключении договора займа, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов считают, что его положения позволят исключить случаи ненадлежащего информирования кредиторами при заключении договоров потребительского кредита (займа) о содержании приобретаемых дополнительных услуг, что зачастую приводит к недобровольному приобретению заемщиками таких услуг у этого кредитора или третьих лиц.
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Законопроект, в частности, запрещает включение в договор потребительского кредита (займа) пунктов, определяющих право заемщика на ознакомление с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора в интернете без раскрытия этих условий в самом конкретном заключаемом договоре. Запрещается и проставление кредитором в заранее напечатанной форме (в виде "галочек" и иных обозначений, выполненных типографическим способом) за заемщика согласия с условиями заимствования, без его собственноручной подписи.
Разработчики обращают внимание, что в последнее время участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации о приобретаемых при заключении договора услугах.
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Авторы законодательной инициативы приводят пример, когда банк при оформлении кредита не сообщает заемщику ни о его праве на выбор организации, которая будет страховать сделку, ни на возможность расторжения договора страхования в "период охлаждения", и даже вообще не оповещает о самой возможности получения займа без страхования и не предоставляет графика платежей и расчетов полной стоимости кредита в двух вариантах - со страхованием и без него.
"Информирование кредиторами при заключении договора потребительского кредита (займа) заемщиков о стоимости страховой услуги и возможности отказа от страховки в "период охлаждения" позволит заемщикам своевременно воспользоваться правом отказаться от навязанной и/или не нужной для них услуги страхования в течение "периода охлаждения", - считают разработчики.
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