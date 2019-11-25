В Госдуму внесли проект против навязывания допуслуг при кредитах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, обязывающий кредиторов указывать в условиях потребительского кредита стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, например, страховки, и прямо информировать заёмщиков о таких условиях при заключении договора займа, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта депутаты Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов считают, что его положения позволят исключить случаи ненадлежащего информирования кредиторами при заключении договоров потребительского кредита (займа) о содержании приобретаемых дополнительных услуг, что зачастую приводит к недобровольному приобретению заемщиками таких услуг у этого кредитора или третьих лиц.

Законопроект, в частности, запрещает включение в договор потребительского кредита (займа) пунктов, определяющих право заемщика на ознакомление с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора в интернете без раскрытия этих условий в самом конкретном заключаемом договоре. Запрещается и проставление кредитором в заранее напечатанной форме (в виде "галочек" и иных обозначений, выполненных типографическим способом) за заемщика согласия с условиями заимствования, без его собственноручной подписи.

Разработчики обращают внимание, что в последнее время участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации о приобретаемых при заключении договора услугах.

Авторы законодательной инициативы приводят пример, когда банк при оформлении кредита не сообщает заемщику ни о его праве на выбор организации, которая будет страховать сделку, ни на возможность расторжения договора страхования в "период охлаждения", и даже вообще не оповещает о самой возможности получения займа без страхования и не предоставляет графика платежей и расчетов полной стоимости кредита в двух вариантах - со страхованием и без него.