Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T16:00+0300
https://ria.ru/20191125/1561569467.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В Приангарье арестовали мужчину, пытавшегося убить в лесу знакомую

16:00 25.11.2019
384
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Житель Иркутской области, пытавшийся в лесу убить свою знакомую, помещен под стражу, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ региона.
Ранее сообщалось, что в ноябре житель города Железногорск-Илимский несколько раз ударил женщину по голове, а затем нанес ножевые ранения. Оставив жертву в лесу, злоумышленник скрылся с места преступления. Женщина сумела добраться до автодороги, ее доставили в больницу. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.
"По решению Нижнеилимского районного суда обвиняемый арестован на два месяца", - сообщил собеседник агентства.
Происшествие получило большой общественный резонанс, пострадавшая сама рассказала, как молодой человек встретил ее, когда она шла домой, силой заставил сесть в машину и вывез в лес, где избил, а после нанес несколько ударов ножом в грудь. По словам женщины, он также угрожал ее матери.
Сотрудник полиции
Вчера, 15:02
В Петербурге арестовали водителя, стрелявшего в воздух из автомобиля
401053
Обсудить 0
СУ СК РФ по Иркутской областиСледственный комитет РФИркутскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд отказался закрыть процесс по делу о краже 22 млн рублей у Жигарева
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
В Москве задержали мужчин, повреждавших машины по заказу автосервиса
Полиция
На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный
Сотрудник отряда Лиза Алерт
В Саратовской области четвертый день ищут пропавшего школьника
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа
Наталья Стришняя
Экс-жена Цеповяза приехала из больницы в ростовский суд
Маникюр
Ученые рассказали о смертельном риске работы в маникюрных салонах
Коридор в вузе
Тверской вуз прокомментировал обвинения узбекских властей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком
Свидетельство о совершении таинства крещения
В курганской епархии прокомментировали отказ крестить ребенка
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах
Автомобиль скорой помощи
В Египте более 70 школьниц отравились азотом
Куприн во время избрания меры пресечения
В Рязани продлили арест обвиняемому в убийстве ветерана и его супруги
Паломники на причале около Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря.
Сенатор: дома паломников не будут классифицироваться подобно отелям
Раковые клетки
Ученые нашли неожиданную связь между раком и болезнями сердца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния