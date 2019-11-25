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РИА Новости

Диетолог рассказала, как обезопасить себя от ядов в продуктах

15:58 25.11.2019 (обновлено: 17:03 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Проверка продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", как обезопасить себя от вредных веществ, которые содержатся в продуктах питания.
Она отметила, что сегодня овощи и фрукты при выращивании обрабатывают гербицидами и пестицидами, чтобы избавиться от вредителей и сорняков. Эти яды в первую очередь оказывают вредное воздействие на печень человека, страдают также почки и весь организм.
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Диетолог также упомянула парафин, которым покрывают яблоки. От этого они блестят, а кожура приобретает яркий цвет. По ее словам, если парафиновая пленка тонкая, ее можно удалить с помощью горячей воды и губки. Если же слой парафина плотный, то лучше просто почистить яблоко.
Для борьбы с грибками в сельском хозяйстве применяют фунгицид, а для продления срока хранения — концентрат дифенил, который обозначают на этикетках как Е230. Дифенил способен вызвать воспаление глаз, раздражение дыхательных путей, аллергические приступы, угнетение нервной системы и навредить печени, почкам и сердечно-сосудистой системе. Этим химикатом опрыскивают клубнику, инжир, виноград.
"Проверить, обработаны ли фрукты дифенилом, просто. Смочите ягоду клубники водой и положите на салфетку. Посмотрите, блестит ли влажное пятно, образовавшееся под ягодой, радужной пленкой. То же самое можно сделать, помыв ягодку в стакане. На поверхности воды растянется тонкая, бликующая разными цветами лужица, похожая на каплю бензина", — сказала Соломатина.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЛабораторные исследования продуктов
Лабораторные исследования продуктов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Лабораторные исследования продуктов
Собеседница издания добавила, что иногда избавиться от дефинила достаточно сложно, так как клубнику, например, нельзя потереть губкой.
"Здесь вся надежда на Россельхознадзор, Роспотребнадзор и остальные организации, которые проверяют поступающую в магазины и на рынок продукцию", — подчеркнула специалист.
Диетолог напомнила, что сухофрукты также всегда нужно мыть, так как их обрабатывают сернистым газом, который дает осадок. Кроме того, курагу, финики и чернослив часто смазывают глицерином или маслом, из-за чего их поверхность начинает блестеть. Она посоветовала покупать сухофрукты, которые выглядят "неказисто", так как они намного полезнее.
Соломатина напомнила и о вреде нитратов. Она подчеркнула, что их нельзя распознать на вкус.
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"Они особенно опасны для беременных. При определенных условиях нитраты переходят в нитрозамины, а это канцероген. Они блокируют тканевое питание, гемоглобин приобретает другую форму, клетки испытывают кислородное голодание", — приводит ее слова "Вечерняя Москва".
Как рассказала диетолог, много нитратов содержится в корнях и стеблях зелени, шпинате, свекле, моркови. Поэтому употреблять лучше верхнюю часть салата, а кончики огурца отрезать с обеих сторон. Морковь и свеклу лучше варить в открытой кастрюле, так как нитраты испаряются при термической обработке. Кроме того, это вещество можно нейтрализовать с помощью витамина C.
Соломатина обратила внимание, что рыбу, птицу и скот нередко лечат с помощью антибиотиков. Когда медикаменты попадают в организм с пищей, они снижают иммунитет и замедляют процесс восстановления после операций, предупредила диетолог.
"По ГОСТу после подобных прививок молоко, надоенное с коров, должно выливаться, однако это не всегда делается", — отметила врач. Она подчеркнула, что недобросовестные производители боятся понести убытки от потери продукции.
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Елена СоломатинаРоссельхознадзорРоспотребнадзорОбщество
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