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РИА Новости

Двум пострадавшим при возгорании на шахте в Коми окажут медпомощь

15:51 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Коми Сергей Гапликов поручил региональному минздраву оказать необходимую медицинскую помощь двум пострадавшим при возгорании на шахте "Яреганефти", сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Сообщалось, что спасенный горноспасателями работник шахты был доставлен в больницу.
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По данным ГУМЧС по Коми, по состоянию на 9.30 понедельника 42 горняка подняты на поверхность, с двумя связи нет. Их поиски продолжаются.
По данным минздрава Коми, пострадавший работник шахты был доставлен в 2.35 в Ухтинскую городскую больницу №1, его состояние оценивается как удовлетворительное, стабильное. В 9.00 в Ухтинскую горбольницу №1 был доставлен также сотрудник горноспасательной службы, работавший на месте аварии. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.
"Сергей Гапликов поручил минздраву Коми оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим на шахте в поселке Ярега", - говорится в сообщении.
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