Двум пострадавшим при возгорании на шахте в Коми окажут медпомощь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Коми Сергей Гапликов поручил региональному минздраву оказать необходимую медицинскую помощь двум пострадавшим при возгорании на шахте "Яреганефти", сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Сообщалось, что спасенный горноспасателями работник шахты был доставлен в больницу.

По данным ГУМЧС по Коми, по состоянию на 9.30 понедельника 42 горняка подняты на поверхность, с двумя связи нет. Их поиски продолжаются.

По данным минздрава Коми, пострадавший работник шахты был доставлен в 2.35 в Ухтинскую городскую больницу №1, его состояние оценивается как удовлетворительное, стабильное. В 9.00 в Ухтинскую горбольницу №1 был доставлен также сотрудник горноспасательной службы, работавший на месте аварии. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.