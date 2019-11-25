Запашный готов быть переговорщиком в конфликте с парком львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что готов стать переговорщиком между властями Крыма и руководством парка львов "Тайган".
Ранее владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".
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Запашный написал в своем Instagram, что он пообщался по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым и обсудил сложившуюся ситуацию.
"Сергей Валерьевич подтвердил, что у республики нет плана по уничтожению парка. Однако он отметил, что у контролирующих органов действительно накопилось определенное количество вопросов к руководству парка. Также он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц. Я же в свою очередь предложил свою кандидатуру в переговорном процессе для начала диалога между сторонами конфликта", - написал Запашный.