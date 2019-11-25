Запашный готов быть переговорщиком в конфликте с парком львов "Тайган"

"Сергей Валерьевич подтвердил, что у республики нет плана по уничтожению парка. Однако он отметил, что у контролирующих органов действительно накопилось определенное количество вопросов к руководству парка. Также он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц. Я же в свою очередь предложил свою кандидатуру в переговорном процессе для начала диалога между сторонами конфликта", - написал Запашный.