Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T15:48+0300
https://ria.ru/20191125/1561568627.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/141946/11/1419461118_0:432:2872:2048_1036x0_80_0_0_c4baad623e1967348799db551159098f.jpg
РИА Новости

Запашный готов быть переговорщиком в конфликте с парком львов "Тайган"

15:48 25.11.2019
1359
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетители на электромбиле в сафари-парке "Тайган"
Посетители на электромбиле в сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Посетители на электромбиле в сафари-парке "Тайган". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что готов стать переговорщиком между властями Крыма и руководством парка львов "Тайган".
Ранее владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".
Беслан Цечоев
17 ноября, 10:23
Экс-мэр Магаса намерен спасти медведей из крымского зоопарка
Запашный написал в своем Instagram, что он пообщался по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым и обсудил сложившуюся ситуацию.
"Сергей Валерьевич подтвердил, что у республики нет плана по уничтожению парка. Однако он отметил, что у контролирующих органов действительно накопилось определенное количество вопросов к руководству парка. Также он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц. Я же в свою очередь предложил свою кандидатуру в переговорном процессе для начала диалога между сторонами конфликта", - написал Запашный.
1400017
Обсудить 1
Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковСергей Аксенов (политик)Эдгард ЗапашныйКрымВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Сотрудник полиции
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Здание Международного суда ООН в Гааге
МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту
Автомобиль скорой помощи
В Египте более 70 школьниц отравились азотом
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа
Женщина-полицейский у дворца Зеленый свод в Дрездене
Полиция сообщила подробности ограбления сокровищницы "Зеленый свод"
Мадонна во время выступления
Мадонну обвиняют в том, что она не заплатила автору слов и музыки
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд отказался закрыть процесс по делу о краже 22 млн рублей у Жигарева
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Полиция в Демократической Республике Конго
В ДРК протестующие напали на базу миссии ООН, сообщили СМИ
Свидетельство о совершении таинства крещения
В курганской епархии прокомментировали отказ крестить ребенка
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
Лента новостейМолния