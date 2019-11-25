"Эрмитаж" готов помочь в реставрации цитадели Дамаска

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Специалисты Государственного Эрмитажа готовы поучаствовать в реставрации цитадели Дамаска совместно с другими международными и сирийскими организациями, сообщил РИА Новости директор Эрмитажа Специалисты Государственного Эрмитажа готовы поучаствовать в реставрации цитадели Дамаска совместно с другими международными и сирийскими организациями, сообщил РИА Новости директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Эрмитаж в понедельник подписал с сирийским Управлением культурного наследия и музеев (DGAM) соглашение о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры, планируется издание книги о том, как пальмирские памятники оказались в России.

Директор DGAM Махмуд Хаммуд заявил журналистам, что реставрацией сирийских памятников займутся специалисты государственного музея Омана в Маскате совместно со специалистами Эрмитажа. Он напомнил, что в октябре сирийская делегация в ходе поездки в Оман заключила соответствующее соглашение.

Пиотровский подтвердил, что отданные в Маскат на реставрацию культурные памятники будут реставрироваться при участии российских специалистов. "Там будут консультации, работа, это пример международного сотрудничества... Русские спасают культуру", - заявил ученый.

По словам Пиотровского, следующий этап – создание международной кампании по спасению памятников Сирии. "Ее нет, не получается. Про Пальмиру вообще все забыли кроме России, для этого надо давить. Мы даем примеры международного сотрудничества, одним из этих примеров является Маскат: Оман это одна из тех стран, которые не оставили Сирию", - пояснил Пиотровский.

Он также добавил, что российские специалисты готовы участвовать в реставрациях музеев в Халебе (Алеппо – ред.). "Мы готовы создать международный совет мудрецов, которые давали бы советы, как все это делать, и помогали бы мобилизовывать общественность", - заявил глава Эрмитажа.