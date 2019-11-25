МЧС увеличит число спасателей на месте пожара в шахте в Коми

Поиски людей на шахте в Коми

© Фото : МЧС по Республике Коми Поиски людей на шахте в Коми

Ранее МЧС информировало, что нефть горит на глубине около 200 метров на шахте "Яреганефти" в Коми, пожар локализован.

"С целью увеличения группировки для ликвидации последствий на шахте "Яреганефть" личный состав Печорского военизированного горноспасательного отряда в составе 21 человек прибыл на железнодорожный вокзал поселка Кожва", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ориентировочное время прибытия горноспасателей в поселок Ярега - 19.00 мск понедельника.