МЧС увеличит число спасателей на месте пожара в шахте в Коми

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку горноспасателей для ликвидации пожара на шахте "Яреганефть" в Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее МЧС информировало, что нефть горит на глубине около 200 метров на шахте "Яреганефти" в Коми, пожар локализован.
"С целью увеличения группировки для ликвидации последствий на шахте "Яреганефть" личный состав Печорского военизированного горноспасательного отряда в составе 21 человек прибыл на железнодорожный вокзал поселка Кожва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ориентировочное время прибытия горноспасателей в поселок Ярега - 19.00 мск понедельника.
Задымление на нефтешахте "Яреганефть" возникло вечером в воскресенье. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Идут поиски двух человек, которые числятся пропавшими. Один работник спасен, его состояние оценивается как удовлетворительное.