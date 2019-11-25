Росгвардия поддержала проект, обязывающий бойцов представляться

"Соответствующие заинтересованные подразделения Росгвардии принимали самое активное участие в разработке законопроекта, все наши предложения в ходе заседания рабочих групп и экспертных комиссий учтены, и данный законопроект внесен. Мы позитивно реагируем на этот законопроект. Он доработан с учетом предложений Росгвардии", - рассказал Грибакин.