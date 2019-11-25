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РИА Новости

Росгвардия поддержала проект, обязывающий бойцов представляться

15:36 25.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росгвардия участвовала в разработке законопроекта, согласно которому ее сотрудники должны представляться перед гражданами, предложения ведомства были учтены в тексте, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Валерий Гартунг внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны представляться и предъявлять служебное удостоверение.
Сотрудники Росгвардии
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"Соответствующие заинтересованные подразделения Росгвардии принимали самое активное участие в разработке законопроекта, все наши предложения в ходе заседания рабочих групп и экспертных комиссий учтены, и данный законопроект внесен. Мы позитивно реагируем на этот законопроект. Он доработан с учетом предложений Росгвардии", - рассказал Грибакин.
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Валерий ГрибакинРосгвардияГосдума РФБезопасностьОбщество
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