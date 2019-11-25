Росгвардия поддержала проект, обязывающий бойцов представляться

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росгвардия участвовала в разработке законопроекта, согласно которому ее сотрудники должны представляться перед гражданами, предложения ведомства были учтены в тексте, сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее депутаты Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Валерий Гартунг внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии должны представляться и предъявлять служебное удостоверение.
"Соответствующие заинтересованные подразделения Росгвардии принимали самое активное участие в разработке законопроекта, все наши предложения в ходе заседания рабочих групп и экспертных комиссий учтены, и данный законопроект внесен. Мы позитивно реагируем на этот законопроект. Он доработан с учетом предложений Росгвардии", - рассказал Грибакин.