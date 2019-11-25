В ДРК протестующие напали на базу миссии ООН, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители города Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) напали на базу миссии ООН, миротворцев которой обвиняют в бездействии, сообщает местный портал Жители города Бени на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) напали на базу миссии ООН, миротворцев которой обвиняют в бездействии, сообщает местный портал ACTUALITE.CD

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Бени (административный центр провинции Северное Киву) были убиты восемь человек. Нападение на один из городских районов совершили боевики Союзных демократических сил (ADF). На следующий день разгневанные горожане сложили тела погибших перед мэрией и подожгли ее.

После поджога городского совета участники акции протеста атаковали штаб-квартиру миссии ООН по стабилизации в ДРК (MONUSCO, МООНСДРК). "Мы больше не хотим здесь MONUSCO. Они ничего не делают. Каждый день одни и те же отговорки, мы устали, по-настоящему устали", - заявил изданию один из протестующих.

Протестующие попытались поджечь здание миссии. Часть имущества базы уничтожена, а часть разграблена нападавшими. Власти проводят экстренное совещания для оценки ситуации.

Представитель ООН в РДК Франсуа Гриньон в специальном коммюнике заявил, что миротворцы не могут участвовать в операциях против боевиков, поскольку не получают приглашения от армии РДК.

Агентство Франс Пресс сообщает, что конголезские силовики применяют огнестрельное оружие, чтобы разогнать протестующих, собравшихся рядом с базой МООНСДРК.

UPDATE: In eastern DR Congo, Mayor's office in #Beni set ablaze following killing of 8 people yesterday evening around 8pm by suspected Ugandan ADF rebels. Incident is only latest pic.twitter.com/FMV1HPebFO — The Chronicles (@ChroniclesRW) November 25, 2019

В предыдущие дни в Бени уже происходили столкновения протестующих с силами правопорядка. Несколько человек погибли и были ранены.

Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает её террористической. ООН обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года. В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"*. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).