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РИА Новости

В Греции устраняют последствия урагана

15:31 25.11.2019
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© AFP 2019 / Valerie GacheГород Кинета, примерно в 70 км к юго-западу от Афин после шторма и проливных дождей. 25 ноября 2019
Город Кинета, примерно в 70 км к юго-западу от Афин после шторма и проливных дождей. 25 ноября 2019
© AFP 2019 / Valerie Gache
АФИНЫ, 25 ноя - РИА Новости. Проливные дожди и ураганный ветер нанесли серьезный ущерб ряду регионов Греции, последствия устраняются.
Греция с субботы оказалась во власти циклона "Герион", который движется с запада. В ночь на понедельник проливные дожди и грозы прошли в Афинах.
Ночью из-за потоков воды и принесенного ею мусора было перекрыто движение на национальной автотрассе "Олимпия" Афины-Коринф. Полиция лишь днем в понедельник открыла движение в одну сторону – в направлении Афин.
Больше других от урагана пострадал городок Кинета в 50 километрах западнее Афин - потоки грязи затопили улицы, подвалы домов, подмыли фундамент нескольких домов, нанесли горы мусора на дороги, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
В районе за несколько часов выпало 200 миллиметров осадков.
Пожарные получили полсотни звонков с просьбами о помощи, они эвакуировали 20 человек из затопленных домов.
Сейчас муниципальные службы устраняют последствия наводнения, сообщает агентство.
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