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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В курганской епархии прокомментировали отказ крестить ребенка

15:27 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвидетельство о совершении таинства крещения
Свидетельство о совершении таинства крещения
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Курганская епархия считает недопустимым отказ в крещении ребенка с большим родимым пятном и планирует организовать проверку этого инцидента, когда станет известно, где именно он произошел, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов.
Как сообщила РИА Новости местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела (врачи поставили диагноз "обширный меланоформный невус"). Из-за этой особенности, по ее словам, священник одной из местных церквей отказался крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут". Хвостанцева уточнила, что ей предложили индивидуальный обряд крещения, но ее не устроила его стоимость - 4 тысячи рублей. Женщина отказалась сообщать, в какой церкви это произошло.
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"Все это недопустимо. Тут мнение однозначное. Мама не стала говорить, где именно все произошло, но если епархия узнает, то проведем проверку и примем соответствующие дисциплинарные меры, потому что случившееся полностью противоречит звучавшему на последнем епархиальном совете", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на совете митрополит Даниил, глава курганской митрополии, призывал священников с особой любовью относиться к людям, которые пришли на крещение, общаться, давать книги, чтобы расположить их к себе. А тут "ситуация ровно наоборот", отметил он.
Насонов добавил, что если женщина обратится в епархию, то крещение будет совершено, нужно будет только пройти соответствующие беседы перед таинством.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьКурганрелигияОбщество
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