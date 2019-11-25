В курганской епархии прокомментировали отказ крестить ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Курганская епархия считает недопустимым отказ в крещении ребенка с большим родимым пятном и планирует организовать проверку этого инцидента, когда станет известно, где именно он произошел, заявил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов.

Как сообщила РИА Новости местная жительница Мария Хвостанцева, ее дочка Виктория родилась с родимым пятном, которое занимает больше половины тела (врачи поставили диагноз "обширный меланоформный невус"). Из-за этой особенности, по ее словам, священник одной из местных церквей отказался крестить ребенка вместе с другими детьми, так как "не факт, что пятно не заразно" и "не все родители поймут". Хвостанцева уточнила, что ей предложили индивидуальный обряд крещения, но ее не устроила его стоимость - 4 тысячи рублей. Женщина отказалась сообщать, в какой церкви это произошло.

"Все это недопустимо. Тут мнение однозначное. Мама не стала говорить, где именно все произошло, но если епархия узнает, то проведем проверку и примем соответствующие дисциплинарные меры, потому что случившееся полностью противоречит звучавшему на последнем епархиальном совете", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на совете митрополит Даниил, глава курганской митрополии, призывал священников с особой любовью относиться к людям, которые пришли на крещение, общаться, давать книги, чтобы расположить их к себе. А тут "ситуация ровно наоборот", отметил он.