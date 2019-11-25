Ученый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры

ДАМАСК, 25 ноя – РИА Новости. Создаваемая российскими археологами геоинформационная система о сирийской Создаваемая российскими археологами геоинформационная система о сирийской Пальмире позволяет любому специалисту подумать в режиме онлайн о реставрации памятников, она в 30 раз точнее спутниковой, заявила РИА Новости замдиректора института материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.

Соловьева рассказала, что ИИМК уже третий год сотрудничает с сирийским Управлением культурного наследия и музеев.

По ее словам, институт создал уникальную геоинформационную систему "Пальмира во времени и пространстве". "Мы не отдельные здания создавали, мы сделали 20 квадратных километров памятников в трех ракурсах, с трех проекций, отсняли с беспилотников всю территорию, построив модель современного состояния Пальмиры", - рассказала она.

"Сейчас специалисты заканчивают работу над геоинформационной системой, в которую войдут история самого памятника, история его изучения, все чертежи, 3D-модель и цифровая карта, которую смогут использовать все, в том числе археологи, историки, реставраторы", - рассказала Соловьева. По ее словам, данная модель в 30 раз точнее спутниковой.

"Загружаете эту модель в свой компьютер, и вы видите, вы осматриваете каждый камень, не выезжая на памятник, так как логистика там не работает... Глядя на современное состояние, вы можете продумывать вопросы реставрации или отсутствие необходимости таковой. Как раз для этого мы делаем 3D-модель современного состояния: чтобы все специалисты во всем мире онлайн могли посмотреть и предложить свою версию", - рассказала Соловьева.

"Поскольку мы работаем на своем, российском оборудовании, и с российскими программами, то сейчас, когда Сирия под санкциями, им конечно удобно будет сотрудничать с нами", - подчеркнула Соловьева.

Она отметила, что цифровая археология в РФ находится на очень высоком уровне.

Соловьева добавила, что если сирийская сторона направит приглашение сделать аналогичные модели других памятников, институт с удовольствием его примет, а также поможет в обучении сирийских кадров.

В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру – один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баалшамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.