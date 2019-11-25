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РИА Новости

Ректор Института Пушкина назвала смерть Вербицкой огромной потерей

15:26 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛюдмила Вербицкая
Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Людмила Вербицкая. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Филолог Людмила Вербицкая чувствовала ответственность за состояние современного русского языка, при ее поддержке Институт Пушкина смог продолжить традицию Международных олимпиад по русскому языку для иностранных школьников, сообщила РИА Новости ректор вуза Маргарита Русецкая.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
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"Для русистов всего мира, для Института Пушкина – это огромная потеря. Профессиональная, гражданская, общественная позиция Людмилы Алексеевны была важным ориентиром для всех нас. Как государственный человек, она чувствовала ответственность за ситуацию с русским языком, за состояние современного русского языка и его влияния на все сферы развития нашего общества", - сказала Русецкая.
Усилиями Вербицкой, по словам ректора Института Пушкина, создана общественная организация "Русский мир". Она также принимала активное участие в деятельности Общества русской словесности, Совета по русскому языку при правительстве РФ и Совета по русскому языку при президенте РФ.
"Закономерно, что Людмилу Алексеевну связывают долгие годы профессиональных и дружеских, личных контактов с основателем, первым ректором, а ныне президентом Института Пушкина академиком Виталием Григорьевичем Костомаровым. В свое время именно ей он передал руководство Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы. При непосредственном участии и поддержке профессора Вербицкой Институт Пушкина смог сохранить и продолжить традицию проведения Международных олимпиад по русскому языку для зарубежных школьников, в которой принимают участие дети из многих стран мира", - добавила Русецкая.
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяРусецкая МаргаритаЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссияОбщество
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